Bilecik Valisi Şentürk, okul müdürleriyle bir araya geldi Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemler ile eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemler ile eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Şentürk, Fen Lisesi Konferans Salonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede okullarda alınacak tedbirlerin son derece önemli olduğunu söyledi.

Eğitimin öğrencinin yanı sıra öğretmenler, çalışanlar ve aileleri de içine alan geniş bir çevre olduğunu anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Eğitim düzeyinde güzel projeler yapmak istiyorduk ama salgın nedeniyle hedeflerimizi bir kenara koymuş değiliz. Pandemi nedeniyle eğitim yapamamanın verdiği bir handikapla karşı karşıyayız. Bu süreç bitmiş değil ve ne kadar devam edeceği ile ilgili olarak da önümüzde belirli bir takvimde yok ama biz maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami riayet ederek eğitim, öğretim noktasında okullarımızı hazırlamalıyız. Bu yeni davranış modeline çocuklarımız dahil alışmaya çalışıyoruz. Teknolojik imkanlarla uzaktan eğitim yapabildiğini gördük. Zorlu bir süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve bir ilgilenenin olduğunu hissettirmek, doğru yönlendirmek ve rehberlik etmek önemli bir husus. Tedbirimizi en üst seviyede tutmak durumundayız. Okullar açıldığında, çocuklarımıza maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda bilinçlendirmeliyiz. Bilim Kurulumuzun belirleyeceği yol haritasına adapte olacağız ve okullarımızı pandemi ile mücadeleye uygun hale getireceğiz."

Toplantı, okul müdürlerinin önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA