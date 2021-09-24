Bilecik'te kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözüme kavuşturacak projenin tanıtımı yapıldı - Haberler
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Bilecik'te kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözüme kavuşturacak projenin tanıtımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bilecik'te kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözüme kavuşturacak projenin tanıtımı yapıldı

Bilecik'teki kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarının kökten çözümünü sağlayacak olan Bilecik Kanalizasyon ve Altyapı Projesi'nin (BİKAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'teki kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarının kökten çözümünü sağlayacak olan Bilecik Kanalizasyon ve Altyapı Projesi'nin (BİKAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, Danışman Rafet Özbek, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gürkan Akyurt ve Çevre Mühendisi Turgay Gül, proje hakkında bilgiler verdi. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların katıldığı programda projenin maliyeti, güzergahı, çalışma süresi, gerekliliği başta olmak üzere birçok başlıkta bilgiler verildi.

"Kötü koku ve görüntü çözüme kavuşacak"

Yapılan toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Toplamda 11 kilometrelik kollektör hattı çalışmasının yer alacağı proje, 29.4 milyon TL sözleşme bedeli ile gerçekleştirilirken çalışmanın 500 günde tamamlanması hedefleniyor. Proje ile Bilecik'teki kanalizasyon hattından çıkan günlük ortalama 7 bin metreküp zararlı ve pis suyun doğaya karışarak zarar vermesi önlenirken, Hamsu, Dalakdere ve Şeyh Edebali Türbesi karşısında oluşan kötü koku ve görüntünün de önüne geçilmesi planlanıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte aynı zamanda atık sularda kolayca çoğalan zararlı bakteri, haşere ve larvaların ortaya çıkardığı zararlı sonuçlar sona erecek" dedi.

"Atık suların yüzde 98'i arıtılarak doğaya temiz haliyle bırakılacak"

Belediye Başkanı Semih Şahin, "Sabrettiğimize Değecek" sloganı ile gerçekleştirilecek olan çalışma ile 11 kilometrelik kanalizasyon ana hattı ile 2.5 kilometrelik yağmur suyu destek hattı çalışması yapılacağını anlatarak, "Kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisi şeklinde 3 başlıktaki sorunların giderileceği proje ile İstasyon Mahallesi Karasu mevkiinde bulunan ve atıl halde bulunan arıtma tesisi de faaliyete geçirilecek. Günde 10 bin 500 metrekare kapasiteli tesisin tadilatı ve bakım işlemleri tamamlanarak, hizmet vermesi sağlanacak" dedi.

"Yağmur suyu hattı çalışmaları iyi sonuçlar verdi"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Şeripfaşa Cami, Çınar dükkanlar, kongre merkezi önü, kapalı pazar gibi noktalarda oluşan ani su baskınları, yapılan yağmur suyu hattı çalışması ile sona ermişti. BİKAP projesi kapsamında diğer ihtiyaç duyulan alanlarda da yağmur suyu hattı çalışmalarının birbiriyle entegre edilerek, daha verimli sonuç alınması amaçlanıyor. Bilecik'in önemli bir sorununun çözüme kavuşturulacağı proje ile daha önce uygulanan ve birçok problemi beraberinde getiren, yağmur suları ile kanalizasyon sularının ayrı hatlarda akışı sağlanacak. Kontrolörlük yetkisinin Bilecik Belediyesi ve İller Bankası'nda olduğu proje ile Bilecik'in uzun yıllar altyapıda verimli bir hizmet alması hedefleniyor" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözüme kavuşturacak projenin tanıtımı yapıldı

Bilecik'te kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözüme kavuşturacak projenin tanıtımı yapıldı

Bilecik'te kanalizasyon ve yağmur suyu sorunlarını çözüme kavuşturacak projenin tanıtımı yapıldı

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