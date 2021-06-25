Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi açıldı
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Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi açıldı

Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Medya-İş Sendikası tarafından Bilecik'te, Filistin'de çekilmiş fotoğraflarından oluşan Direnen Filistin adlı resim sergisi açıtı.

Medya-İş Sendikası tarafından Bilecik'te, Filistin'de çekilmiş fotoğraflarından oluşan Direnen Filistin adlı resim sergisi açıtı.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Galeri Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında, Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cemal Sonsay, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Filistin halkına yönelik yıllardır süren ve son zamanlarda şiddetini daha da artıran saldırıların, basın emekçileri tarafından dünyaya duyurulduğu sergide, 94 adet fotoğraf bulunuyor.

"Müslüman kardeşlerimizin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da özgürce ibadetlerini yapmalarını istiyoruz"

Sergi hakkında bilgi veren Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün, "Yıllardır zulüm gören Filistin halkının çektikleri sıkıntıları anlatmak Medya İş Sendikasının ve derneğimizin katkıları ile bugün sergimizi açıyoruz. Tarih boyunca zulmün karşısında mazlumun yanında olan aziz milletimizin Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sesini en yüksek şekilde çıkaran ve bu zulme karşı dik duran bir ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz oradaki zulmün bitmesini ve Müslüman kardeşlerimizin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da özgürce ibadetlerini yapmalarını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi açıldı
Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi açıldı
Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi açıldı
Bilecik'te Direnen Filistin adlı resim sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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