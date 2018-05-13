Bilecik İlk Kez Çin'e Kiraz İhraç Edecek

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde üretilen kiraz ve çilek bu yıl Çin'e ihraç edilecek.

Gölpazarı Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Er, kiraz pazarının bu yıl bereketli olacağını ve üreticinin kazanacağını ifade ederek, "Ülkemizde kiraz üretiminde önemli merkezlerinden olan ve özellikle lezzetli kirazı ile meşhur Gölpazarı ilçemizde kiraz hasat mevsimine sayılı günler kadı. İlçemizden ilk kez bu yıl Çin'e kiraz ihraç edilecek olup, bu kapsamda kiraz alımı yapacak firmalarla görüşmelerimiz devam etmektedir. Geçmiş yıllara kıyasla bu yıl talep oldukça fazla. Önümüzdeki hafta birkaç firma ile daha görüşmelerimiz olacak olup, iç piyasadan da talepler gelmeye devam etmektedir. Birçok firma ilçemizdeki meyve-sebze halimizde ihale ile dükkan kiralamış olup, önümüzdeki hafta 16 Mayıs Çarşamba günü yapılacak ihalede yeni kiralamaların da olacağını tahmin ediyoruz. İyi bir tozlanma dönemi geçiren Gölpazarı kirazımız bir haftadır devam eden yağışlarla da daha kaliteli hale geldi, rekolte bu yıl oldukça iyi" şeklinde konuştu.

"Türk kirazı bu yıl Çin'e uçmaya hazırlanıyor"

Er, Türk kirazının bu yıl Çin'e uçmaya hazırlandığını ifade ederek, "Lezzetiyle dünya markası olma yolunda ilerleyen Türk kirazı, Avrupa ve ABD pazarının ardından hava kargo yoluyla Çin pazarında da boy gösterecek. Kiraz üretiminde dünya lideri, ihracatında ise üçüncü olan Türkiye, en büyük tüketim pazarlarından Çin'de de pay sahibi olmak istiyor. Kirazda alternatif pazarların geliştirilmesi için bir süredir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda kirazın bilinen pazarları AB, Rusya ve ABD'nin ardından Çin'e de ürün göndermek için geçen yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu Çin hükümeti 9 Türk şirketine kiraz ithalat iznini verdi. İhracat önümüzdeki günlerde başlayacak. Hasat sezonu başladığında ilk sevkiyatlar yapılacak" dedi.

"Çinliler zenginliklerini Türk kirazıyla anlatacak"

Er, Çinlilerin zenginliklerini Türk kirazıyla anlatacaklarını belirterek, "Türk kirazı, özellikle Gölpazarı kirazımız inşallah bu sezon Çin pazarında boy gösterecek. Çin'de kiraz çok kıymetli bir meyve. Bu kültürde sofrada kirazın bulunması zenginlik göstergesi. Çinliler zenginliklerini Türk kirazıyla anlatacak. Türkiye'de satılan fiyatın yaklaşık 5 katına orada alıcı bulabiliyor, ayrıca ürün orada kiloluk olarak değil, yarım kiloluk veya daha az miktarlarda satılıyor. Çin'de kiraz ithalatında ilk sırada ABD yer alıyor. Eğer Gölpazarlı olarak, ülke olarak iyi tarım uygulamalarına ağırlık verirsek, ilaçlama konusunda biraz daha hassasiyet sahibi olursak Çin'de en çok tüketilen kiraz Türk kirazı olabilir, bizim kirazımız olabilir. Bu konuda üreticilerimizle görüşüp sorunları çözüme kavuşturacağız. Kiraz üreticilerimize bereketli, kazançlı bir hasat sezonu diliyoruz" dedi. - BİLECİK