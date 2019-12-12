Bilecik Belediyesi iş yeri ihaleleri canlı yayında gerçekleştirildi
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Bilecik Belediyesi iş yeri ihaleleri canlı yayında gerçekleştirildi

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait muhtelif iş yerleri ile Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve dükkanlar için yapılan ihale canlı yayında gerçekleştirildi.

12.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:21
Bilecik Belediyesi iş yeri ihaleleri canlı yayında gerçekleştirildi

Mülkiyeti Belediyesi'ne ait muhtelif iş yerleri ile Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve dükkanlar için yapılan ihale canlı yayında gerçekleştirildi.


Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ihaleye Belediye Başkanı de katılarak, ihale çalışmasını yönetti. Başkan Yardımcıları Recep Gırça, Muharrem Dumansızoğlu ve birim müdürlerinin de olduğu ihalede 52 dükkan için istekli çıktı.


"Bütün çalışmalarımızda adaletli ve şeffaf olacağız"


İhale açılış konuşması gerçekleştiren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bütün çalışmalarında adaletli ve şeffaf olacaklarını belirterek, "Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz bir söz vardı. Adaletli ve şeffaf olacağımızı söylemiştik. Burada gerçekleştirdiğimiz çalışma da bunun bir örneği konumunda. Bizler bundan sonra da bu tür ihale ve çalışmaları açık, anlaşılır ve şeffaf bir şekilde gerçekleştireceğiz. İhalemiz aynı zamanda Canlı yayın ile şu an bütün vatandaşlarımızın bilgisi dahilinde gerçekleştiriliyor. Bütün katılımcılara teşekkür ediyor, ihalesi gerçekleştirilen iş yerlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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