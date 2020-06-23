Biga'da tarım arazileri şiddetli dolu nedeniyle zarar gördü Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Dolunun etkili olduğu Bozlar ve Sığırcık köylerinde domates tarlaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın ardından Biga Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yetkililer, bölgedeki zararın tespit çalışmasının ardından belirleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA