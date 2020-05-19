Biga'da koronavirüs tedbirleri Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar deterjanlı su ile yıkandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar deterjanlı su ile yıkandı.

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Halkın yoğun olduğu bölgeleri deterjanlı su ile yıkayıp dezenfekte ettiklerini belirten Erdoğan, otobüs durakları ve diğer alanların da kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

Erdoğan, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA