Biga Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor

19.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:43

Biga Belediyesi, daha kaliteli hizmet için üç kepçeyi filosuna kattı.



Belediye, hizmet araç filosuna güç katmaya devam ediyor. Başkan Bülent Erdoğan, geçtiğimiz günlerde iki tane kanal açma ve zemin temizleme aracını ilçeye kazandırmasının ardından üç adet kepçeyi daha filoya kattı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, birim müdürleri ve personeliyle birlikte belediye hizmet binası önüne getirilen araçları teslim aldı.



Türk bayrağı ve belediye bayrağı asılarak sergilenen araçları yakından inceleyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Biga'mıza en iyi şekilde hizmet etmek için, halkımızın sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza hummalı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Belediyemize geçtiğimiz günlerde iki tane kanal açma ve zemin temizleme aracı kazandırmıştık. Şimdi ise üç tane kepçemiz geldi. Devlet malzeme ofisinden Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) kredi desteği ile belediyemize kazandırdığımız 3 adet JCB kepçe ile gücümüze güç kattık. Derdimiz vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmaktır. Araçlarımız ilçemize hayırlı olsun. Kazasız belasız çalışmalar diyorum" açıklamasında bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA