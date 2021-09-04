Biden selden etkilenen New York ve New Jersey'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, selden etkilenen ve yaklaşık 50 kişinin yaşamını kaybettiği New Jersey ve New York eyaletlerini ziyaret edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, selden etkilenen ve yaklaşık 50 kişinin yaşamını kaybettiği New Jersey ve New York eyaletlerini ziyaret edecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın New Jersey'in Meanville bölgesi ve New York'un Queens bölgesine 7 Eylül'de gideceği belirtildi.

Açıklamada Biden'ınLouisiana eyaletini vuran Ida Kasırgası'nın yol açtığı sellerden etkilenen yerlerdeki yerel yetkililer ile görüşeceği kaydedildi.

Ida Kasırgası nedeniyle 1 Eylül'de New Jersey'nin güneyinde oluşan hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı.

New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti.

Ayrıca bölgede en az 50 kişi sellerden dolayı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay