Biden Kürt mü? ABD Başkanı Joe Biden Kürt mü?
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Biden Kürt mü? ABD Başkanı Joe Biden Kürt mü?

22.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:26
Biden Kürt mü? ABD Başkanı Joe Biden Kürt mü?

AK Partili Miroğlu'nun ABD Başkanı Joe Biden hakkındaki iddiası sosyal medyada yankı uyandırdı. Biden Kürt mü? ABD Başkanı Joe Biden Kürt mü gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı.

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu Joe Biden hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Biden'ın Kürt olduğunu iddia eden bir paylaşım yapan Miroğlu, dikkatleri zerine çekti Peki, Biden Kürt mü? ABD Başkanı Joe Biden Kürt mü?

ABD BAŞKANI JOE BİDEN KÜRT MÜ?

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun "Biden'ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş" şeklindeki paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Biden'ın Kürt olduğunu öne süren Miroğlu, "Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki, Biden'ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş" ifadelerini kullandı.

İşte Miroğlu'nun o paylaşımı;

Biden Kürt mü? ABD Başkanı Joe Biden Kürt mü?

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