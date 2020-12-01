Biden'ın ekonomi ekibi açıklandı: Kadın ve azınlıkların ağırlıkta olduğu listede kimler var, neler bekleniyor?

ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Biden, beklendiği gibi Hazine Bakanlığı’na Janet Yellen’ı aday göstereceğini açıkladı.

ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ın ekonomi ekibindeki isimler belli olmaya başladı.

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, ekonomi yönetiminin teslim edileceği isimlerin "Amerika'nın mevcut ekonomik darboğazdan çıkarılmasına ve daha iyi bir gelecek kurulmasına" yardımcı olacağı belirtildi.

Biden, beklendiği gibi eski ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ı hazine bakanlığına aday gösterdi.

Yellen'ın göreve başlayabilmesi için diğer kabine üyeleri gibi Senato'dan onay alması gerekiyor. Senato'nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, 5 Ocak'ta Georgia eyaletinde yapılacak olan Senato seçimlerinin ardından yeni kabine üyelerinin onay sürecinin başlatılacağını söyledi.

Senato Finans Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı Chuck Grassley de Yellen'ın onay oturumları sırasında komiteden "olumlu bir görüş almasını" beklediğini söyledi.

Yellen, Senato'da onay alarak görevine başlaması halinde ABD'nin ilk kadın hazine bakanı olacak.

Yellen, adaylığının kesinleşmesinin ardından Twitter üzerinden attığı mesajda, "Ülke olarak bu dönemde çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Yeniden ayağa kalkmak için her bireyin kendi potansiyeline ulaşabileceğine inandığı ve çocukları için daha fazlasını hayal etmesini mümkün gördüğü Amerikan rüyasını yeniden kurmamız gerekiyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde da Biden'ın Yellen tercihini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Lagarde, "Zekası, azmi ve sakin yaklaşımı, Janet'ı her alanda kadınlar için çığır açan bir isim haline getiriyor" yorumunu yaptı.

Ekonomide de kadın ve azınlıklar ağırlıkta

Biden, kampanya döneminde çalışma ekibini mümkün olduğu kadar farklı kesimlerden gelen isimlerden oluşturma vaadi vermişti. Geçtiğimiz günlerde tamamı kadınlardan oluşan basınla ilişkiler ekibi açıklanmıştı.

Biden'ın ekonomi yönetimi konusunda da benzer bir tutum takındığı görülüyor. Ekonomi yönetimi için açıklanan diğer isimlerde de kadın ve azınlık gruplara mensup isimler dikkat çekiyor.

Biden'ın geçiş ekibi, ekonomi yönetiminin "bazı tarihi nitelikte öncü isimlerden" oluşacağını söyledi.

Açıklamada, Hazine Bakan yardımcılığı görevine Obama yönetiminde de yer almış olan Wally Adeyemo ve Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanlığına da ekonomist Cecilia Rouse'un getirileceği açıklandı.

Her iki ismin de atama onayı alması halinde, bu rollere getirilen ilk Afrika kökenli Amerikalılar olacak.

Biden, bir diğer kritik görev olan Beyaz Saray İdare ve Bütçe Ofisi'nin başına da Neera Tanden'ı aday göstereceğini bildirdi.

Biden'ı bekleyen zorlu atama süreci

Daha önce eski Başkan Barak Obama'nın genel sağlık sigortasıyla ilgili yasal düzenleme sürecinde yer alan Tanden'ın bu göreve atanması ilk beyaz olmayan, Güney Asya kökenli Amerikalı olacak.

Ancak Tanden'ın Senato'daki en zorlu onay sürecine maruz kalması bekleniyor.

BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, Tanden'ın "Biden'ın başkanlık döneminin ilk büyük atama kavgası" olabileceğini söyledi.

Tanden'ın hem sol hem de sağ kesimin tepkisini çektiğini belirten Zurcher, "Liberaller, Demokrat Parti'nin sol kanadına yönelik açıktan yönelttiği eleştirilerden dolayı Tanden'den pek haz etmiyor. Muhafazakarlar ise Tanden'ın Trump'a yönelik ağır eleştirilerinde hoşnutsuz" dedi.

Zurcher, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Tanden'ın görüşlerini özellikle Twitter üzerinden yoğun şekilde paylaştığına da dikkat çekti.

Tanden'ın dört yıl önce attığı bir Twitter mesajı son dönemde Cumhuriyetçiler tarafından tekrar gündeme getirildi.

Tanden bu mesajda, 2016 seçimlerinde Rus bilgisayar korsanlarının Başkan Donald Trump lehine oyları değiştirdiğine ilişkin asılsız iddiayı paylaşmıştı.