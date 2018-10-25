Biber toplayan 8 çocuk annesi kadın geriye giden aracın altında kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yevmiye karşılığı biber toplayan 8 çocuk annesi 56 yaşındaki Nazlı Ünal, topladığı biberleri torbaya doldururken geriye giden kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Hatunlu köyünde meydana geldi. 56 yaşındaki Nazlı Ünal biber toplamak için sabah saatlerinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi hatunlu köyüne gitti. Topladığı biberleri torbaya atmaya çalışan Ünal, torbaları yüklemek için geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı kontrol de kadının öldüğünü belirlendi. Nazlı Ünal'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Nazlı Ünal'ın Gaziantep'te ikamet ettiği, 8 çocuk annesi olduğu, kocasının öldüğü, çocuklarına bakmak için yevmiye karşılığı biber tarlasında çalıştığı öğrenildi.

Talihsiz kadının cenazesi otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.