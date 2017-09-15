"Bi Düzine" Resim Sergisi Açılacak

15 Eylül Cuma Günü açılışı yapılacak olan sergide, gerek yaşadıkları coğrafya gerekse sanatsal tavırları olarak birbirinden farklı olsa da her birinin temel anlayışı estetik ve güzel duygular uyandırmak olan sanatçılar bir araya gelerek yaratımlarının görsel zenginliğini kolektif biçimde sergilemeye hazırlanıyor.

Resim sanatında farklı teknikleri buluşturan "Bi Düzine" karma resim sergisinin sanatçıları, aynı zamanda 7 farklı üniversitede alanında görev yapmakta olan akademisyenlerden oluşuyor.

Sanatçılar Hüseyin Elmas, Melek Gökay, Elif Şenel, Oğuz Yurttadur, Taylan Çetin, Mehmet Ali Büyükparmaksız, Kübra Özalp, Mehmet Aksoy, Ahmet Musa Koç, Ali Ertuğrul Küpeli, Meltem Yige ve Yeşim Ermiş'in eserlerinden oluşan sergi 30 Eylül 2017 tarihine kadar gezilebilinecektir.