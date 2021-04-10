Beyşehir'e huzurevi müjdesi
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Beyşehir'e huzurevi müjdesi

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'e huzurevi müjdesi

Konya'nın Beyşehir ilçesine, Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırılacağı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesine, Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kazandırılacağı bildirildi.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı, yaptığı yazılı açıklamada, Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2021 yılı yatırım programında olduğunu belirtti.

Merkezin yıl içinde yapımına başlanması için bakanlık ve genel müdürlük nezdinde gerekli takiplerini sürdürdüklerini aktaran Samancı, "Beyşehir ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a Konya ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerine kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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