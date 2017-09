Beyşehir'de Tarih Yeniden Canlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen "atlı dayanıklılık yarışları" ile tarih yeniden canlandırıldı.



Türkiye Binicilik Federasyonu, Türkiye Jokey Kulübü ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile 2 bin yıllık tarihiyle dönemin at yarışı kurallarının yazılı olduğu Fasıllar Mahallesi Lukuyanus Anıtı yakınlarında atlı dayanıklılık yarışları gerçekleştirildi. Başlangıç ve varış noktası TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede oluşturulan parkurda düzenlenen, yurt dışından da binici olarak katılımcıların olduğu yarışlar, bölgede geçmiş tarihin yeniden canlanmasına neden oldu. İki farklı kategoride düzenlenen atlı dayanıklılık yarışlarında, 60 kilometrelik K2 kategorisinde binici Kathy Akkaya'ya ait 'Alkaçkızı' adlı at birinci olurken, binici Sıtkı Doğuşlu 'Lale Devri' isimli atıyla ikinci, Helene Belley 'Şaman' isimli atıyla üçüncü, Nicolas Guillo ise 'Şaka' adlı atıyla dördüncü oldu. Hız sınırının kural gereği ortalama saatte 12 ile 16 kilometre arasında değiştiği yarışta, dereceler atların başlangıç ve varış zamanı, veteriner kontrol giriş ve nabız zamanı, nabız ölçüsü, zaman, hız, dinlenme ve çıkış zamanına göre değerlendirildi. 48 kilometrelik kalifikasyon (UAD) kategorisinde ise sıralama oluşmadı. Atlı dayanıklılık yarışlarının son bölümünde ise 10 kilometre parkurlu show amaçlı gösteri yarışması düzenlendi. Bu kategoride 'Shamu' isimli atıyla Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci ile 'Elis' isimli atıyla Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora da binici olarak yarıştı.



"Lukuyanus isminde genç yaşta ölen binicinin atı buradaki anıtta yer alıyor"



Yarışların son bulmasının ardından Fasıllar Mahallesi'nde düzenlenen ödül töreninde ise kürsüye gelen yaptığı araştırma ile Fasıllar'daki Lukuyanus Anıtı'nı Roma-Pagan döneminde, genç yaşta yaşamını yitiren Lukuyanus adlı bir binici anısına yaptırıldığını açıklayan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, bu konuda yaptığı çalışma ve araştırmaya değindi. Anıtın aşağı kısmındaki kitabenin içeriğinden söz eden Prof. Dr. Bahar, Amerikalı bir akademisyen meslektaşı ile 2005 yılında bu yazıtın içeriğini çözdüklerini anlattı. Bu arkadaşı ile daha sonra irtibatının kesildiğini vurgulayan Bahar, kitabede yeniden çözdürdüğü kısımla ilgili detaylara yer verdi. 2 bin yıl öncesine ait kitabede Lukuyanus isminde genç yaşta ölen binicinin atının buradaki anıtta yer aldığını belirten Bahar, "Buradaki kural şu; bir at bir kez yarışmaya katılsın, sahibi ikinci bir yarışmaya katılmasın. Centilmenlik olan bir yarışma, böyle ilginç bir hikayesi var' dedim. Bu konuda yaptığım çalışma ve açıklamalarım, haber olarak ulusal ve uluslararası basında yer alınca, halkımızın da ilgisini çekmeye başladı. Belgeseller çekildi, televizyon kanalları yayınladı. Ardından bu organizasyonu gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Beyşehir'de bir ilk yaşandı"



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, konuşmasında, Beyşehir tarihinde de yine bir ilkin yaşandığını dile getirdi. Lukuyanus Atlı Dayanıklılık Yarışması'nın Beyşehir'de ilk defa yapıldığını, bundan sonraki süreçte de devamının gelmesini temenni ettiklerini ifade eden Özaltun, gelecek yıl at üzerinde cirit yarışları ve atlı güreşler gibi farklı at sporlarının da dahil edilmesiyle daha geniş kapsamlı bir hale getirilmesini ümit ettiklerini söyledi. Özaltun, ata sporu olan güreş, okçuluk ve binicilikte daha ileri noktalara gelmek gerektiğini ifade etti. Beyşehir'de, atlı dayanıklılık yarışlarının uluslararası boyuta getirilmesi için tesisleşmenin önemine de vurgu yapan Özaltun, ilçede uygun görülecek alanda atlı binicilik eğitiminin verileceği, içerisinde çeşitli at cinslerinin yetiştirildiği, farklı donatıları olan bir tesisi inşa etmek istediklerini kaydetti.



Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora ise, atlı dayanıklılık yarışları ile Beyşehir'deki bu tarihi potansiyeli yeniden canlandırarak, bölgeyi tanıtmak istediklerini söyledi. Atlı dayanıklılığın aslında uluslararası bir disiplin olduğunu dile getiren Bora, "Enduruns olarak dünya şampiyonası da yapılıyor. Bizim aslında atalarımızın ömrü at sırtında geçmiş ve atalarımızın yaptığı bir spor bu atlı dayanıklılık yarışları. Dolayısıyla bu sporu biz ülke genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Çünkü binicilik sporu aslında özellikle çocukların yetişme çağında yapması gereken, onlara sadece fiziki değil, ruhen de gelişme sağlayan bir spor dalı. Biz bunu güzel Anadolumuzda ne kadar yaygınlaştırabilirsek o kadar mutlu olacağız" dedi.



Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Yasin Kadri Ekinci ise, 2 bin yıllık bir tarihi yeniden yaşamak için düzenledikleri organizasyonda bir araya geldiklerini anlattı. Atların tarih boyunca insanoğlunun en önemli yoldaşı olduğunu vurgulayan Ekinci, Türkler için atın yerinin çok daha farklı olduğunu, millet olarak evcilleştirerek ilk kez ata binen bir ırk olduklarını hatırlattı. Bu özel canlının bıraktığı his ve dostluğun atalarından Türk milletine kalan tarihi bir miras olduğunu vurgulayan Ekinci, proje ortağı Türkiye Binicilik Federasyonu ile birlikte bu mirasa sahip çıkmak ve at sevgisini nesilden nesile aktarabilmek için böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Bu anlamda ata dair tarihi araştırmaları desteklemeyi ve bunu daha geniş kitlelerle paylaşmayı sağlayacak etkinliklerde aktif olarak rol almayı kendilerine görev saydıklarını anlatan Ekinci, şöyle konuştu:



"Burada bulunan değerli Prof. Hasan Bahar hocam ve kıymetli ekibi önemli bir araştırma gerçekleştirerek tarihte yazılmış en eski at yarışı kurallarını Lukuyanus anıtında buldular. Roma döneminde genç yaşta hayatını kaybeden Lukuyanus isimli binici anısına yaptırıldığı ortaya çıkan bu anıtta yazılan kurallar yarışların o dönemde de atların asil dünyasıyla uyum içinde olan centilmenlik kuralları içerisinde gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor. Bizler de burada uluslararası bir yarış organizasyonu düzenleyerek 2 bin yılık tarihi günümüzde de yaşatarak dünyaya tanıtmak istedik ve bugün burada her yıl tekrarlayarak bunu gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Bu vesileyle ülkemiz turizmine katkılar sağlamasını umut ettiğimiz, yurt dışından katılımcıların da olduğu uluslararası atlı dayanıklılık yarışının ödül törenini ilk kez gerçekleştiriyoruz ve inanıyoruz ki bu yarış, gelecek yıllarda daha büyük bir ilgiyle daha fazla kişinin katılımıyla düzenlenecek. Dünyada gelişen bir spor müsabakası olması dolayısıyla atlı dayanıklılık yarışmasını uygun zeminin buna müsait olduğunu anlayınca Beyşehir'de gerçekleştirdik. Bu, bizim için çok heyecan verici oldu."



Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye giren binicilere madalya, kupa ve hediyeleri, ödül törenine katılan protokol tarafından verildi. - KONYA