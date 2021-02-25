Beyşehir Belediyesi, ilçede larva ilaçlamalarına başladı
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Beyşehir Belediyesi, ilçede larva ilaçlamalarına başladı

25.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:08
Beyşehir Belediyesi, ilçede larva ilaçlamalarına başladı

Beyşehir'de larva ilaçlama çalışmalarına Şubat ayı itibariye başlandığı bildirildi.

Beyşehir'de larva ilaçlama çalışmalarına Şubat ayı itibariye başlandığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Sağlık Birimi tarafından yürütülen uçkun mücadelesi kapsamında sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarında larva mücadelesi çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Beyşehir Gölü sahilindeki sazlık alanlarda şubat ayı itibarıyla biyolojik yöntemler kullanılarak mücadeleye başlandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Mücadele kapsamında yumurta, larva ve ergin dönemlerinde yapılacak çalışmaları planlı bir şekilde uyguluyoruz. Göl kenarı sahilindeki sazlık ve bataklık alanlar, durgun sular, kanal kenarları ve göle bağlanan akan nehirlerle, gübrelik alanlar ve iç kesimlerdeki su birikintileri, rögarlarda mücadele veriyoruz. Sinekle mücadele için deneyimli yeni ekipler oluşturup gerekli alet ve ekipmanlar ile çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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