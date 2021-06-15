Beypazarı'nda "Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirilecek
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Beypazarı'nda "Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirilecek

Beypazarı'nda 'Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası' gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Spor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 27 Haziran'da "Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 27 Haziran'da "Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası" gerçekleştirilecek.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, AA muhabirine, Türkiye Bisiklet Federasyonuyla yaptıkları görüşmeler ve yaptıkları çalışmalarla şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

Yarışlar için parkur belirleme çalışması yaptıklarını belirten Bediz, 10 etaptan oluşan parkurda bisikletçilerin kıyasıya mücadele edeceğini ifade etti.

Yarışlara çok sayıda sporcunun katılımını beklediklerini bildiren Bediz, "Büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu şampiyona, tarihi turistik ilçemiz Beypazarı açısından da son derece önemli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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