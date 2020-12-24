Son dakika haber! Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı
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Son dakika haber! Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı

24.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:42

Son dakika haber: Beyoğlu'nda 9 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Beyoğlu'nda 9 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kalp masajı ve oksijen desteği verilmesine rağmen kurtarılamayan kedinin sahibi kadın ise "O benim çocuğumdu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 4. katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın esnasında dumandan etkilenen 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çıkan yangında dairede bulunan bir kedi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kediye itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Oksijen desteği verilen kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedisinin durumunu öğrenen kadın ise 'O benim çocuğumdu' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Son dakika haber! Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı
Son dakika haber! Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı
Son dakika haber! Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı
Son dakika haber! Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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