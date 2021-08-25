Beyoğlu'nda atladığı denizde hareketsiz kalan kişi kurtarıldı

BEYOĞLU'nda denize atlayan kişi bir süre sonra hareketsiz kalınca çevredekilerden biri denize atlayarak onu kurtardı.

BEYOĞLU'nda denize atlayan kişi bir süre sonra hareketsiz kalınca çevredekilerden biri denize atlayarak onu kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Karaköy İskelesi'nde dün öğle saatlerinde ismi bilinmeyen bir kişi giysileriyle denize atladı. Çevredekiler "Boğulursun çık" diyerek denize atlayan kişiyi uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen kişi bir süre sonra çırpınmaya başladı. Atılan can simidine de tutunamayan ve hareketsiz kalan kişiyi, çevredekilerden biri denize atlayarak kurtardı. Kıyıya çıkarılan kişi vatandaşların ilk müdahalesi ile kendine geldi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı