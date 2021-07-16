Beylikova'da 15 Temmuz mevlidi okutuldu
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Beylikova'da 15 Temmuz mevlidi okutuldu

Beylikova'da 15 Temmuz mevlidi okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Cuma namazı öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Cuma namazı öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri münasebetiyle mevlid-i şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında, Beylikova'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu. Beylikova Yunusemre, Ulu ve Çarşı Camii'nde düzenlenen mevlit programına Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aslan ve çok sayıda cami cemaati katıldı. Cuma namazı öncesi okunan mevlidin ardından, tüm şehitler için dualar edildi. Programın ardından katılımcılara gül suyu ve tatlı ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da 15 Temmuz mevlidi okutuldu
Beylikova'da 15 Temmuz mevlidi okutuldu
Beylikova'da 15 Temmuz mevlidi okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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