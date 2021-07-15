Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi
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Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi

Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma etkinli düzenlenirken şehitler kabirleri başında anıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma etkinli düzenlenirken şehitler kabirleri başında anıldı.

Beylikova Cumhuriyet Meydanında düzenlen program İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Özkan Alp, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aslan, İlçe Emniyet Amir V. Mustafa Aydın, Beylikova Cumhuriyet Savcısı, İlçe Müftüsü, tüm kamu amirleri katılımları ile saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tören Kaymakam Mehmet Ali Atak'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından törene katılanlar 'Türkiye Geçilmez' adlı resim sergisi gezdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Beylikova ilçesindeki şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi
Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi
Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi
Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi
Beylikova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlileri düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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