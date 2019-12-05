Beylikdüzü'nden Çankaya'ya ziyaret

05.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:56

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, beraberindeki heyetle birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Meclis üyesi Mustafa Pinazoğlu ve ilçede görev yapan 9 muhtarla birlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'yı ziyaret etmekten büyük onur duyduklarını belirten Çalık, kendisini ve çalışma arkadaşlarını en iyi şekilde ağırlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti. Ziyaret öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e gittiklerini ifade eden Çalık, Atatürk'ün ilçesi Çankaya'nın emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.



Beylikdüzü Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşdelen, "Sevgili başkanımız ve çalışma arkadaşları bizleri onore ettiler. Onları güzel ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ziyarete muhtarlarımız da geldi ve Beylikdüzü ilçesinde görev yapan 10 muhtardan 5'i kadın muhtarmış. Bizim ilçemizde de görev yapan 123 muhtarın 53'ü kadın muhtar. Bu durum bizi hem sevindiriyor hem de ümitlendiriyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA