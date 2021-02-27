BEYLİKDÜZÜ'NDE "BANKA MEMURUYUM" DİYEREK EMEKLİ MAAŞLARINI ÇEKEN KİŞİLERİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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BEYLİKDÜZÜ'NDE "BANKA MEMURUYUM" DİYEREK EMEKLİ MAAŞLARINI ÇEKEN KİŞİLERİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

27.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:51
BEYLİKDÜZÜ'NDE

Ali Çağlar TINBEK / Beylikdüzü'nde kendisini banka müdürü olarak tanıtıp, emekli maaşlarını çeken kişileri dolandıran şüpheli yakalandı.

Ali Çağlar TINBEK/ Beylikdüzü'nde kendisini banka müdürü olarak tanıtıp, emekli maaşlarını çeken kişileri dolandıran şüpheli yakalandı. Şüphelinin kişileri banka önünde aracına alarak, dolandırdığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, 22 Şubat'ta Beylikdüzü'nde meydana geldi.  Bankadan emekli maaşını çeken 67 yaşındaki N.Ç. ve eşinin yanına araçla kendisini bir bankanın müdürü olduğunu söyleyen S.Ç. isimli kişi yanaştı. Şüpheli S.Ç. yaşlı çifti gidecekleri yere götürmek amacıyla aracına aldıktan sonra öldürmekle tehdit ederek emekli maşlarını aldı. Şüpheli yaşlı çifti, Büyükçekmece'de yol kenarına bıraktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri S.Ç.'yi aynı gün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde gözaltına aldı. S.Ç.'nin benzer şekilde 65-80 yaş aralığında yaşlı insanları 6 kez dolandırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Ş.Ç.'nin toplam 11 suçtan aranması ile 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli S.Ç. cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin aracıyla yaşlı çiftinin yanına yanaştığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü

-zanlının araçla yaşlı kişilere yaklaşma görüntüleri (güvenlik kamerası)-yaşlı kişilerin cadde üzerinde yürümesi görüntüleri (güvenlik kamerası)-zanlının polis merkezinden çıkış görüntüleri

-genel ve detaylar


BEYLİKDÜZÜ'NDE 'BANKA MEMURUYUM' DİYEREK EMEKLİ MAAŞLARINI ÇEKEN KİŞİLERİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 'BANKA MEMURUYUM' DİYEREK EMEKLİ MAAŞLARINI ÇEKEN KİŞİLERİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 'BANKA MEMURUYUM' DİYEREK EMEKLİ MAAŞLARINI ÇEKEN KİŞİLERİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BEYLİKDÜZÜ'NDE 'BANKA MEMURUYUM' DİYEREK EMEKLİ MAAŞLARINI ÇEKEN KİŞİLERİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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