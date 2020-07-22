Beykoz Belediyesinden Akseki Belediyesine kamyonet hibe edildi
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İstanbul Beykoz Belediyesinin kendilerine hibe ettiği kamyonetin ilçeye ulaştığını söyledi.
22.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:46
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İstanbul Beykoz Belediyesinin kendilerine hibe ettiği kamyonetin ilçeye ulaştığını söyledi.
Özkan, İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ı ziyaret ettiklerini, ilçe hizmetinde kullanılmak üzere kamyonet talep ettiklerini belirtti.
Beykoz Belediye Meclisinin kararıyla da kamyonetin belediyeye hibe edildiğini aktaran Özkan, ilçe halkı adına Aydın'a teşekkür etti.
Özkan, kamyoneti inceledi.
Kaynak: AA