Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan Nihat Özdemir'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF başkan vekilleri Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yer aldı.

Başkan Özdemir, Murat Aydın'a A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan Nihat Özdemir'e ziyaret - Haberler Spor
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