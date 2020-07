Beyin Yiyen Amip Vakası Tespit Edildi! İşte Detaylar Florida Sağlık Dairesi (DOH) yaptığı açıklama ile beyin yiyen amip vakası tespit edildiğini duyurdu. Şu anda beyin yiyen amip vakasının 1 kişide görüldüğü ve amipin adının Naegleria fowleri mikroorganizması olduğu söylendi.

Beyin Yiyen Amip Nedir? Beyin Yiyen Amip Nasıl Bulaşır?

Sputnik tarafından aktarılan habere göre, beyin yiyen amip insandan insana bulaşmıyor. Amip burundan bulaşıyor. DOH tarafından yapılan açıklamada Hillsborough'da vatandaşların musluktan ve diğer su kaynaklarından gelen suyla burun temasından kaçınması gerektiği söylendi.

Hastalığın çok nadir görüldüğü ve belirtileri arasında ateş, bulantı, kusma, boyun tutulması ve baş ağrısı gibi semptomlar olduğu açıklanan bilgiler arasında yer almakta. 2009 yılından 2018 yılına kadar ABD'de sadece 34 vaka bildirildiği aktarıldı.

One person contracted Naegleria fowleri in Hillsborough County. Naegleria fowleri is a microscopic single-celled living amoeba. The amoeba can cause a rare infection of the brain called primary amebic meningoencephalitis (PAM) that destroys brain tissue and is usually fatal. pic.twitter.com/icT66tqlkU

— DOH - Hillsborough (@DOHHillsborough) July 3, 2020

Florida Sağlık Dairesi hastalığa yakalanan kişi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Hastalığa yakalanan kişininin nereden hastalığı kaptığı bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir