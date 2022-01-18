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Beydağ ilçesinde karla mücadele çalışması

Beydağ ilçesinde karla mücadele çalışması
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Beydağ ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor.

BEYDAĞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, gazetecilere, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Ekiplerin yollarda kar küreme çalışması yürüttüğünü anlatan Yılmazlar, "İlçemize bağlı yüksek rakımlı Yukarı Aktepe Mahallesi'nde karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Özellikle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Feridun Yılmazlar, Beydağ, İzmir, kar, Güncel, Haber

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