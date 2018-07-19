Beyaz Eşya Deposunda Yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde beyaz eşya deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bir beyaz eşya deposundan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ve Hatay Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın dolayısıyla çok sayıda beyaz eşya kullanılamaz hale geldi.

Hacı Ömer Alpagot Mahallesi Muhtarı Yahya Emeç, yaptığı açıklamada, duyduğu gürültü üzerine dışarı çıktığını ve o esnada beyaz eşya deposundaki dumanları gördüğünü söyledi.

Mahalleliyle birlikte yangına müdahale ettiklerini ifade eden Emeç, "Deponun kapalı olması dolayısıyla kepengi kırdık içeriye baktık. Depodan alevler çıkıyordu. Hemen söndürmeye başladık." dedi.