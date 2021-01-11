Best FM frekansı kaç? Best FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Best FM radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Best FM frekans numarası kaçtır? Best FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Best FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Best FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Best FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Best FM frekans numaraları!
BEST FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
Best FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
87.8 : Adana
89.2 : Burdur
89.3 : Edirne
90.0 : Şanlıurfa
90.7 : Fethiye
91.4 : Trabzon
91.5 : Kahramanmaraş
94.0 : Bodrum
94.4 : Osmaniye
95.5 : Balıkesir
95.6 : Gaziantep
96.5 : Kayseri
96.8 : Malatya
97.5 : Eskişehir
98.3 : Ankara
98.3 : Konya
98.3 : Sakarya
98.3 : Tekirdağ
98.4 : İstanbul
98.4 : İzmir
98.4 : Denizli
98.4 : Kocaeli
98.4 : Antalya
98.4 : Bolu
98.4 : Bursa
98.4 : Erzurum
98.4 : Marmaris
98.4 : Çanakkale
99.4 : Samsun
102.0 : Edremit
102.0 : Balıkesir
102.0 : Bandırma
106.4 : Düzce
107.0 : Aksaray
Best FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Best FM radyosunu açabilirsiniz.