Best FM frekansı kaç? Best FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Best FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Best FM frekans numarası kaçtır? Best FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Best FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Best FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Best FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Best FM frekans numaraları!

BEST FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Best FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

87.8 : Adana

89.2 : Burdur

89.3 : Edirne

90.0 : Şanlıurfa

90.7 : Fethiye

91.4 : Trabzon

91.5 : Kahramanmaraş

94.0 : Bodrum

94.4 : Osmaniye

95.5 : Balıkesir

95.6 : Gaziantep

96.5 : Kayseri

96.8 : Malatya

97.5 : Eskişehir

98.3 : Ankara

98.3 : Konya

98.3 : Sakarya

98.3 : Tekirdağ

98.4 : İstanbul

98.4 : İzmir

98.4 : Denizli

98.4 : Kocaeli

98.4 : Antalya

98.4 : Bolu

98.4 : Bursa

98.4 : Erzurum

98.4 : Marmaris

98.4 : Çanakkale

99.4 : Samsun

102.0 : Edremit

102.0 : Balıkesir

102.0 : Bandırma

106.4 : Düzce

107.0 : Aksaray

Best FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Best FM radyosunu açabilirsiniz.