Beşinci kez başkan seçildi
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Beşinci kez başkan seçildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimini Mehmet Şerif Kaşçı beşinci kez kazandı.

Beşinci kez başkan seçildi
07.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:32

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimini Mehmet Şerif Kaşçı beşinci kez kazandı.

Muhtarlar Derneği'nde yapılan başkanlık seçimine 50 muhtar katıldı. Seçimden önce geçmiş 3 yılın harcamaları okunarak kabul edildi. Gelecek 3 yılın bütçesi okunarak oylamaya sunuldu. Bütçe katılan tüm muhtarların onayıyla kabul edildi. 74 üyesi bulunan Muhtarlar Derneği başkanlık seçiminde divan heyeti oluşturularak oylamaya geçildi. Seçime tek listeyle giren Mehmet Şerif Kaşçı, 50 üyenin 49'unun oyunu alarak beşinci kez başkan oldu.

Yönetim kurulu üyeliğine ise Ömer Etli, Secaattin Yavuz, Mustafa Önder, Selahattin Sayar, Kadir Çalışır, Yusuf Sarıbaş, Şükrü Ay, Aydın Kartal, Adem Nacaksız, Ömer Saraçoğlu, Mehmet Demirci, Cemil Esen, Fazıl Şengül ve İdris Yüksel seçildi.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Kaşçı, görevi süresi içerisinde her üyeye her konuda yardımcı olmaya çalışacaklarını, birlik-beraberlik içerisinde mahallerine ve ilçeye hizmet edeceklerini belirterek tüm üyelere teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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