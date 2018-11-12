Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Devre Arasında Yemek Yediği İçin Kadro Dışı Kaldı

Beşiktaş'ta forma giyen Tolgay Arslan'ın, Başakşehir maçının devre arasında ısınmak yerine yemek yediği için kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

Bu sezon sergilediği kötü performansla zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta Tolgay Arslan krizi yaşanıyor. Sivasspor mücadelesinin kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan'ın Şenol Güneş'le kavga ettiği iddia edildi.

DEVRE ARASINDA YEMEK YEDİ

A Spor'un haberine göre, Tolgay Arslan Başakşehir maçının devre arasında ısınması gereken zamanda yemek yemesi ve bu konuyla ilgili Şenol Güneş'le kavga etmesi sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş, dün de sahasında Sivaspor'a 2-1 yenildi.

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YORUMLAR (18)

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    DEMİRÖREN DESTEGİYLE BU GÜNLERE GELDİNİZ PİLİNİZ BİTTİ BEŞİKTAŞ ARTIK 10 SENE ŞAMPİYON OLAMAZ
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • .:
    BU YEMEĞİ EVDEN GETİRMED İYA ORADAN SİPARİŞ ETMİŞTİR TABİKİ DE HİÇ BİR ALLAHIN KULU BUNA SEN NE YAPIYORSUN BURASI DİNGONUN AHIRI OLMADIĞINI SÖYLEME CÜRETİ YOKMUYDU Kİ. YOKSA BU ADAMIN DOKUNULMAZLIĞIMI VARDI.
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  • HAMMAL MEHMET:
    YAPMANIZ GEREKEN 90 DAKİKA TOP OYNAMAK VE Bİ ASKERİ ÜCRETLİNİN SENEDE KAZANDIĞINI Bİ GÜNDE KAZANMAK. . SİZ HİÇ ZOR PARA KAZANMAYI ÖĞRENMEMİŞSİNİZ ŞIMARIK TOPÇULAR.
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