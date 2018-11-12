Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Devre Arasında Yemek Yediği İçin Kadro Dışı Kaldı

Bu sezon sergilediği kötü performansla zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta Tolgay Arslan krizi yaşanıyor. Sivasspor mücadelesinin kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan'ın Şenol Güneş'le kavga ettiği iddia edildi.

DEVRE ARASINDA YEMEK YEDİ

A Spor'un haberine göre, Tolgay Arslan Başakşehir maçının devre arasında ısınması gereken zamanda yemek yemesi ve bu konuyla ilgili Şenol Güneş'le kavga etmesi sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş, dün de sahasında Sivaspor'a 2-1 yenildi.