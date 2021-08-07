Beşiktaşlı futbolcu Rosier, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor
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Beşiktaşlı futbolcu Rosier, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor

Beşiktaşlı futbolcu Rosier, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde siyah-beyazlı ekibi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde siyah-beyazlı ekibi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sağ bek, "Kariyerimdeki birçok ilki Beşiktaş'ta yaşadım. İlk golümü burada attım, ilk kupalarımı burada kazandım. Kariyer sezonumu burada oynadım. Önümüzdeki dönem yine bir ilki yaşayacağım ve ilk kez Şampiyonlar Ligi arenasında forma giyeceğim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nin zorlu bir arena olduğunu kaydeden Rosier, "Beşiktaş formasıyla o arenada yer alacak olmak heyecan verici bir şey. Futbolcular olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"Hayatta meselelere her zaman para ekseninden bakmamak lazım"

Transfer sürecini anlatan Rosier, Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek teklifler aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

Geçen sezon 2 kupa kazandıklarını hatırlatan Fransız oyuncu, şunları kaydetti:

"Hayatta meselelere her zaman para ekseninden bakmamak lazım. Parayı sürekli önceliğinizde tutmak, sizi ileride hayal kırıklığına uğratabilir. Kabul etmek lazım ki Beşiktaş'ın teklifine kıyasla daha iyi teklifler aldım ama Beşiktaş'ta çok mutluyum ve çok huzurluyum. Beşiktaş'ta kalma niyetimi ve isteğimi her defasında tekrarladım, bunun için çaba gösterdim. Neyse ki işler rayına oturdu ve burada devam etme şansını elde ettim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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