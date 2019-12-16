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Beşiktaş Yöneticisi Efe Bezci'nin acı günü

Beşiktaş'ın Fulya Kompleksi ve Fulya AVM'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci'nin dedesi Durali Bezci vefat etti.

16.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:54
Beşiktaş Yöneticisi Efe Bezci'nin acı günü

'ın Fulya Kompleksi ve Fulya AVM'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bezci'nin dedesi Durali Bezci vefat etti.


Beşiktaş'ın Fulya Kompleksi ve Fulya AVM'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci'nin dedesi Durali Bezci, hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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