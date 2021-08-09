Beşiktaş taraftarının merakla beklediği Alex Teixeira, İstanbul'a ayak bastı

Siyah-Beyazlılar, uzun süredir hayalini kurduğu Alex Teixeira'yı İstanbul'a getirdi. Siyah-Beyazlı kulüpten Teixeira'nın İstanbul'a geldiği görüntü paylaşıldı. Brezilyalı futbolcu, "Kartal gol gol gol" sözleriyle taraftara mesaj yolladı.

Ve Alex Teixeira, en sonunda İstanbul'da! Yılan hikayesine dönen transfer süreci olumlu sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis ücreti ödemedi.

3 MİLYON EURO

Alex Teixeira, Beşiktaş'tan 3 milyon euroya yakın net maaş alacak. Ek performans bonusları da bu ücrete dahil.

SOUZA'NIN KATKISI

Beşiktaş'ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, yakın arkadaşı Alex Teixeira'nın transferinde büyük rol oynadı. Yıldız futbolcuyu ikna ederken, takım, taraftarlar, Sergen Yalçın, yönetim hakkında net bilgileri Josef aktardı.