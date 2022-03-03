Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Batshuayi'ye yapılan benzetmeler sosyal medyayı salladı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Vodafone Park'ta Kayserispor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Net fırsatları kaçıran Batshuayi taraftarları çıldırttı. 'Batman' lakaplı golcü için ilginç benzetmeler yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'ni 0 puanla bitiren, Süper Lig'de şampiyonluk iddiası kalmayan Kara Kartal, Türkiye Kupası'na da veda etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar geçen sezon çifte kupa kazanan takımdan en azından Türkiye Kupası beklemişti ancak Vodafone Park'ta yıkım oldu.
BATSHUAYI KIZDIRDI
Mich Batshuayi, 2-1 kaybedilen Kayserispor karşılaşamsında çok net fırsatlar kaçırdı. Özellikle 90+6'da bomboş kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla taraftarlar hayal kırıklığına uğradı. Batshuayi, kaçırdığı gollerle sosyal medyanın gündem konusu oldu.