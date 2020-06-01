Beşiktaş'tan "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Sezonu" önerisi Beşiktaş Kulübü, koronavirüs pandemisinin Türkiye'deki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden, sonrasında ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin Süper Lig 2020-2021 Sezonu'na verilmesi yönünde bir başvuruda bulundu.

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs pandemisinin Türkiye'deki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden, sonrasında ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin Süper Lig 2020-2021 Sezonu'na verilmesi yönünde bir başvuruda bulundu.

Siyah beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: DHA