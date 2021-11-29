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Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 3 Aralık Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve Beşiktaş Futbol AŞ. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Koşuların ardından pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, idmanı yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçıyla noktaladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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