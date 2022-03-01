Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens suskunluğunu bozdu: Durum biraz garip

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuların arasında bulunan Jeremain Lens, ESPN'e konuştu. "Gitmemi istiyorlar" diyen Hollandalı futbolcu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jeremain Lens'in açıklamaları şöyle:

"KİMSEYE ÇAMUR ATMAK İSTEMİYORUM"

"Aslında 1.5 yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. 2 yıl önceye göre durumum çok değişti. Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum, ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar.

"KULÜPLER DAHA AZ PARA ÖDEYECEĞİ HER ŞANSI DEĞERLENDİRMEK İSTER"

Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Böyle bir durumda kulüpler her teklifi ya da oyuncuya daha az para ödeyeceği her şansı değerlendirmek ister. Ancak durum böyle değildir. Hala bu konuda istekleri ve gereksinimleri vardır. Sonuç olarak başka takımlarla birkaç kez görüşme oldu ancak nihai bir anlaşmaya varılamadı.

"TEKRAR FUTBOL OYNAMAK ÇOK İSTERİM"

Şu anda iyi bir para kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın başka kulüpten yarısını ya da yüzde 10 daha azını kazanacağımı düşündüğüm için olumsuz bakıyordum. Ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirimi tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim. 34 yaşındayım. Bu son yıllarımızsa futbolu bitirmek isterim. Amacım bu, futbolu bitirmek."

Haberler.com - Spor