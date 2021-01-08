Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik program sonrası yapılan kanat-orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Hatay'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever