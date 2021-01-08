Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları

08.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:43
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik program sonrası yapılan kanat-orta-şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Hatay'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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