Beşiktaş, Çinlilerin İstediği Ricardo Quaresma İçin Fiyatı Belirledi: 10 Milyon Euro

Süper Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, giderleri azaltmak için çare arayışlarına başlarken, futbolcu satışını da gündeme aldı. Siyah-Beyazlı yönetim, uzun süreden beri Çin kulüplerinin takibinde olan Ricardo Quaresma için tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Yönetim, 10 milyon euronun üzerinde bir rakam ödenmesi durumunda Portekizli yıldızın satışına onay verecek. Q7'ye başka isimlerin de eklenebileceği belirtiliyor.