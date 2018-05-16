Beşiktaş, Çinlilerin İstediği Ricardo Quaresma İçin Fiyatı Belirledi: 10 Milyon Euro
Beşiktaş, uzun süredir Çin kulüplerinin istediği Ricardo Quaresma'yı 10 milyon euroya satmayı planlıyor.
Süper Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, giderleri azaltmak için çare arayışlarına başlarken, futbolcu satışını da gündeme aldı. Siyah-Beyazlı yönetim, uzun süreden beri Çin kulüplerinin takibinde olan Ricardo Quaresma için tekliflere açık olduğunu duyurdu.
Yönetim, 10 milyon euronun üzerinde bir rakam ödenmesi durumunda Portekizli yıldızın satışına onay verecek. Q7'ye başka isimlerin de eklenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
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biz bu paraları bjk hülle için veriyoruz.zaten bize parayıda verecek olan 8jk dir.çağlar atınç nerde şimdi falan filan anlayan anladı devam..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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10 az bence, maksumun 6 yıl daha oynar 18-22 milyon dolar arası olmalı fiyatı sonuçta dünya markasıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kekerejma 10 milyon len mq :) tiner fazla gelmiş.. 34 yaş 10 m yok 30 mCevap Yaz 2 4 Yayından KaldırBURAK: Satılırsa bu paraya , ben eşşeğim 10 a satılmaz dedim özür dilerim diyecekmisin ?3 1 Yayından Kaldır