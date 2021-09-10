Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçtaki kadrosu belli oldu.
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçtaki kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri