Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçtaki kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.