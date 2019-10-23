Beşiktaş-Galatasaray derbisi Mete Kalkavan'ın

23.10.2019 11:46

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan'ın görevlendirildiği belirtildi. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar, dördüncü hakemliğini ise Atilla Karaoğlan'ın yapacağı ifade edildi.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Cüneyt Çakır'ın üstleneceği aktarıldı. Derbinin Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevlerini ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran'ın yapacağı kaydedildi.

Kaynak: AA