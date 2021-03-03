Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında bugün Beşiktaş - Fenerbahçe maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı gerçekleşecek. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, İstanbul'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, Tivibu Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 77, Fil Box 79 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanında 3 Mart Çarşamba günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, Türkiye saatiyle 17.30'da başlayacak.