Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

05.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:36
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre antrenmana, annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve bugün dönen Vincent Aboubakar da katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Bu arada antrenmanda yer alan Atiba Hutchinson, kamp kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Yalçın'ın tecrübeli oyuncuyu dinlendirmek için kadroya dahil etmediği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekip, gerçekleştirdiği idmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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