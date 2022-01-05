Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu - Haberler
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Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu

Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Spor severler, heyecanlı karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maçı gollerini kim attı?

Katar'da oynanan final nefesleri kesti. Beşiktaş adına perdeyi kaptan Atiba açtı. 34. dakikada takımını öne geçiren tecrübeli futbolcu, 74'te kendi kalesini buldu. 90 dakika 1-1'lik eşitle bitince maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de skorun dengesini bozan takım çıkmadı. Spor severler, heyecanlı karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maçı gollerini kim attı?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU

Katar'da oynanan final nefesleri kesti. Beşiktaş adına perdeyi kaptan Atiba açtı. 34. dakikada takımını öne geçiren tecrübeli futbolcu, 74'te kendi kalesini buldu. 90 dakika 1-1'lik eşitle bitince maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de skorun dengesini bozan takım çıkmadı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu

Uzatmalardaki bölümde iki taraf da net fırsatlar yakaladı ama skor değişmedi. Penaltı atışlarında Beşiktaşlı oyuncular hiç fire vermedi. Ersin'in damga vurduğu penaltıları Beşiktaş, 4-2 kazandı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Kara Kartal Süper Kupa sevincini 9. kez yaşadı. Sergen Yalçın'dan sonra göreve geçen Önder Karaveli, kariyerindeki ilk kupasını aldı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu

"HEPSİNİ BİLDİK"

Zaferin mimarlarından kaleci Ersin Destanoğlu başarısını, "Kaleci hocamızla analiz ettik. Biliyordum. 4 tane oyuncusunu analiz ettik, 4'ünü de bildik ama genç kardeşimizin penaltısını kurtardım. 3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder Hocamızın da ilk kupası oldu" ifadeleriyle değerlendirdi.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Antalyaspor maç sonucu

KARTAL İLK YAŞADI

Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez bir sezonu 3 kupa ile tamamladı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı, Sergen Yalçın yönetiminde kazanmıştı.

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