Beşiktaş Antalyaspor maçı iptal mi oldu? Beşiktaş Antalyaspor müsabakası ertelendi mi? Ne zamana ertelendi? Beşiktaş Antalyaspor maçı neden ertelendi?
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Beşiktaş Antalyaspor maçı iptal mi oldu? Beşiktaş Antalyaspor müsabakası ertelendi mi? Ne zamana ertelendi? Beşiktaş Antalyaspor maçı neden ertelendi?

Süper Lig'in 2. haftasında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı kafileyi bugün saat 15.00'de İstanbul'a götürecek uçak, tespit edilen korona virüs vakaları sebebiyle iptal edildi. Beşiktaş Antalyaspor maçı iptal mi oldu? Beşiktaş Antalyaspor müsabakası ertelendi mi?

Beşiktaş Antalyaspor maçı iptal mi oldu? Beşiktaş Antalyaspor müsabakası ertelendi mi? Ne zamana ertelendi? Beşiktaş Antalyaspor maçı neden ertelendi?
18.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:51

Süper Lig'in 2. haftasında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı kafileyi bugün saat 15.00'de İstanbul'a götürecek uçak, bir sorun nedeniyle ertelendi.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MÜSABAKASI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Antalyaspor maçı cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI İPTAL Mİ OLDU?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor, koronavirüs engeline takıldı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor'da korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kafile İstanbul'a hareket edemedi.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor'un koronavirüs testlerinde çok sayıda oyuncunun pozitif çıkması nedeniyle uçuş iptal edildi. Uçuşun iptal olması sebebiyle maçın ertelenme olasılığı henüz bilinmiyor.

Kırmızı-beyazlı kafileyi bugün saat 15.00'de İstanbul'a götürecek uçak, tespit edilen korona virüs vakaları sebebiyle iptal edildi. Kafile Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne dönüş yaptı.

Testlerde hata olabileceği ifade edilirken, tüm takıma İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelecek ekip tarafından yeniden test yapılacak.

NE ZAMANA ERTELENDİ?

Uçuşun iptal olması sebebiyle Antalyaspor'un Beşiktaş deplasmanına çıkması ertelenebilir.

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