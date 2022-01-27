Beşiktaş, Antalya kampında günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dün Antalya'da kampa giren siyah-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basına açık yapıldı. Siyah-beyazlı ekip, bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

Hava muhalefeti nedeniyle kente bugün gelebilen Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Antalya kampında takımla ilk çalışmasına katıldı.

Bu arada, Salih Uçan ve Valentin Rosier ile hava muhalefeti nedeniyle Antalya kampına sonradan dahil olan Rachid Ghezzal salonda çalıştı.

Milli takım kamplarında bulunan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef de Souza, Umut Meraş, Georges-Kevin N'Koudou ve kaleci Mert Günok, çalışmada yer almadı.

Öte yandan, antrenman sahası kenarına, futbolcuların 30 metrelik mesafeyi ne kadar sürede koşabileceğinin ölçümünü sağlayan sistemin kurulduğu görüldü.

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki çalışmalarına yarın devam edecek.