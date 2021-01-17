Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların
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BBC

Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların

17.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:01
Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların

Beşiktaş ve Galatasaray'ın oynadığı yılın ilk derbisinde siyah beyazlılar üç puanı Souza'nın 79'uncu dakikada attığı golle aldı ve 38 puana ulaşarak liderliğini korudu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın oynadığı yılın ilk derbisinde siyah beyazlılar üç puanı Souza'nın 79'uncu dakikada attığı golle aldı ve 38 puana ulaşarak liderliğini korudu.

Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere sona ererken, Galatasaray 58. dakikada Diagne'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu dakikadan sonra Galatasaray kalesinde baskılı oyunu yoğunlaştıran Beşiktaş, 79. dakikada Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş 90. dakikada da Georges-Kevin N'Koudo Larin'in asistiyle golü buldu.

Maç bu skorla sona ererken, Beşiktaş 38 puanla liderliğini korudu, sarı kırmızılılar ise 33 puanla 4. sıraya geriledi.

BBC
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