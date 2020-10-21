Besicilikte Amasya örnek oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Besicilikte Amasya örnek oluyor

21.10.2020 19:56 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:59
Besicilikte Amasya örnek oluyor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tekirdağ'dan gelen besicileri ağırladı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tekirdağ'dan gelen besicileri ağırladı.

Vali Masatlı, ilçelerine kurulması planlanan Besi Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle bilgi almak ve istişarelerde bulunmak için Amasya'ya gelen Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kurum amirleri, TSO üyeleri ve besicilerle bir araya geldi.

Örnek alınan Suluova'da yer alan Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB), büyükbaş hayvancılığın tüm süreçlerinin yapıldığı Türkiye'nin ilk tarıma dayalı ihtisas OSB'si olma özelliğiyle ekonomiye de katkı veriyor.

Türkiye'de 27 ilde 40 tarıma dayalı OSB projesi yürütülürken bunlardan 8'inin alt yapısı tamamlandı. Bu sanayi bölgeleri arasında Amasya Suluova Besi OSB, ilk ve en büyük olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu OSB, üretimden kesime, bakımdan pazarlamaya kadar hayvancılığa ilişkin bütün süreçleri tek noktada topluyor. - AMASYA

Besicilikte Amasya örnek oluyor
Besicilikte Amasya örnek oluyor
Besicilikte Amasya örnek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Ercan Kesal Derviş Zaim
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Eddie Newton Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Rus Milli Başakşehir Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Besicilikte Amasya örnek oluyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 20:00:10. #1.15#
title