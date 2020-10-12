BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

12.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:26
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,052995 0,87
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,052995 0,87
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117701 0,83
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133331 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,105911 0,82
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,090981 0,82
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018959 0,82
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016863 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038140 2,36
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,071238 1,58
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062781 1,56
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080705 1,46
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068642 1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019567 1,08
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070955 1,07
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,103740 0,99
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023729 0,95
HEM Dinamik Değişken EYF 0,022266 0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034413 1,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048951 1,29
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021516 1,00
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030988 0,99
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,028121 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,056173 1,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050850 1,89
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031633 1,88
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052573 1,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050937 1,88
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065142 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024895 0,08
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068209 0,08
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030508 0,08
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,073045 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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